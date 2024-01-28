الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

توفر بوابة الوظائف الحكومية 2024 عدد من الوظائف للمصريين، ويستطيع المواطنون المتوافق معهم الشروط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 بخطوات بسيطة تستعرضها الدستور في التقرير التالي. 

 

خطوات إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024

لكي تتمكن من إنشاء حساب على بوابة الوظاف الحكومية عليك الدخول عليها من الرابط التالي 

http://jobs.gov.eg/Pages/default.aspx، اضغط على أيقونة دخول، فتفتح لك صفحة جديدة، بها اسم الدخول، وكلمة السر، ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول فتستطيع بعدها التقديم في الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 2024.

 

وكي تتمكن من عمل بحث عن الوظائف قم بالضغط على أيقونة وظائف ثم اختر المحافظة، طريقة شغل الوظيفة، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، مستوى المؤهل، المؤهل، تحديد الجهة الحكومية التي ترغب في التقديم لها، اختيار الوظيفة التي ترغب في شغلها بالتحديد، الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة بعناية من خلال الـ«pdf» المتوفر مع كل وظيفة، الضغط على خانة «تقديم طلب» الموجودة أسفل يسار الصفحة، ملء البيانات المطلوبة.

رابط التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية وأخر موعد لوظائف التربية والتعليم

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

لينك تقديم مسابقة البريد 

كما فتح البريد المصري باب التوظيف ويستطيع المواطنون الراغبون في تقديم مسابقة البريد، الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024، واتباع الخطوات السابقة وهي نفس الخطوات الخاصة بالتقديم في وظيفة.

ويستطيع المواطنون تقديم مسابقة البريد في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري.

وحدد البريد المصري خطوات تقديم مسابقة البريد وهي أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية، لا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، 

"البحوث الإسلامية" يعلن نتيجة الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"

«حجازى» يتفقد برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة ٣٠ ألف معلم

يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، بتقدير عام «جيد» على الأقل، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

ويخضع المتقدم لـ مسابقة البريد المصري لبعض الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة، بعد أن يسدد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».

 

txt

«حجازى» يتفقد برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة ٣٠ ألف معلم

txt

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين موظفين بجهاز تنظيم النقل البرى

بوابة الوظائف الحكومية تقديم مسابقة البريد البريد المصري مسابقة البريد المصري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

80% من أنفاق «حماس» لم تتضرر.. والحركة تستعيد السيطرة فى بعض مناطق الشمال

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

محمد صلاح يشارك من جديد فى البطولة الإفريقية.. مفاجأة يفجرها أحمد موسى

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة