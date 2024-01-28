طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024

توفر بوابة الوظائف الحكومية 2024 عدد من الوظائف للمصريين، ويستطيع المواطنون المتوافق معهم الشروط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 بخطوات بسيطة تستعرضها الدستور في التقرير التالي.

خطوات إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024

لكي تتمكن من إنشاء حساب على بوابة الوظاف الحكومية عليك الدخول عليها من الرابط التالي

http://jobs.gov.eg/Pages/default.aspx، اضغط على أيقونة دخول، فتفتح لك صفحة جديدة، بها اسم الدخول، وكلمة السر، ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول فتستطيع بعدها التقديم في الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 2024.

وكي تتمكن من عمل بحث عن الوظائف قم بالضغط على أيقونة وظائف ثم اختر المحافظة، طريقة شغل الوظيفة، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، مستوى المؤهل، المؤهل، تحديد الجهة الحكومية التي ترغب في التقديم لها، اختيار الوظيفة التي ترغب في شغلها بالتحديد، الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة بعناية من خلال الـ«pdf» المتوفر مع كل وظيفة، الضغط على خانة «تقديم طلب» الموجودة أسفل يسار الصفحة، ملء البيانات المطلوبة.

لينك تقديم مسابقة البريد

كما فتح البريد المصري باب التوظيف ويستطيع المواطنون الراغبون في تقديم مسابقة البريد، الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024، واتباع الخطوات السابقة وهي نفس الخطوات الخاصة بالتقديم في وظيفة.

ويستطيع المواطنون تقديم مسابقة البريد في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري.

وحدد البريد المصري خطوات تقديم مسابقة البريد وهي أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية، لا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان،

يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، بتقدير عام «جيد» على الأقل، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

ويخضع المتقدم لـ مسابقة البريد المصري لبعض الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة، بعد أن يسدد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».