موعد إجازة عيد العمال 2024 للقطاعين الخاص والحكومي

من أبرز إجازات شهر مايو 2024 هى إجازة عيد العمال 2024 حيث يبحث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل عن الإجازات الرسمية لهذا العام.

يبحث كثير من المواطنين والعاملين بالقطاعين العام والقطاع الخاص عن إجازات شهر مايو 2024 والعطلات الرسمية به؛ لأنه يكون من المقرر أن تُمنح هذه الإجازات للعاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر، فما هي تلك الإجازات المتوقعة في شهر مايو2024؟

إجازات شهر مايو 2024

يضم شهر مايو إجازة عيد العمال وشم النسيم ، توافق إجازة عيد العمال، يوم الاربعاء 1 مايو 2024 ، أما الثانية هي اجازة الاحتفال بعيد شم النسيم، وهو الاحتفال الرسمي ببداية فصل الربيع، الذي يوافق يوم الإثنين السادس من مايو عام 2024 .

وسيحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص على أجازة يومي الأحد والأثنين الموافقين ٥ و ٦ مايو بمناسبة عيد العمال وشم النسيم حسب قرارات رئاسة الوزارة ، بعد ترحيل أجازة عيد العمال .

اجازة عيد العمال 2024

وأصدر د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتحديد موعد إجازة عيد العمال 2024 لتكون يوم الاحد المقبل، الموافق 1 مايو 2024؛ ذلك يكون من يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام

وقفة عرفات: يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

اول يوم عيد الاضحي:يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024.

ثاني يوم عيد الاضحي الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

ثالث عيد الاضحي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

اجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024.

إجازةعيد ثورة 23 يوليو: التي توافق 23 يوليو 2024.

المولد النبوي الشريف: الذي يوافق يوم الخميس 27 سبتمبر 2024.

إجازة 6 أكتوبر: الذي يوافق الاربعاء 2024