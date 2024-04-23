تستمر عمليات البحث عن موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال عبر محرك "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية الأخرى خلال شهر أبريل 2024 وحتى نهاية العام.

ويتابع العاملون في القطاعين العام والخاص موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال وكذلك إجازة عيد القيامة المجيد والأعياد الأخرى.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

سيحل عيد شم النسيم هذا العام يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن في بيان سابق عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، حيث أوضح أنه سيكون يوم الإثنين 6 مايو كإجازة رسمية للأقباط، وهو اليوم التالي لاحتفالهم بعيد القيامة المجيد.

كما قرر مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من مايو إلى اليوم التالي الخميس 2 مايو، مما أضاف يومي العطلة الأسبوعية وجعل عدد أيام الإجازات متتالية لتكون 5 أيام، وعيد شم النسيم يصادف فصل الربيع لعام 2024، الذي بدأ في 20 مارس الماضي، وسيستمر لمدة 92 يومًا حتى يوم 20 يونيو المقبل، بدايةً لفصل الصيف.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.



الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال، الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 21 من الشهر نفسه.

إجازة ثورة 30 يونيو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف، الإثنين 16 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو، الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة انتصارات أكتوبر 1973، الأحد 6 أكتوبر 2024.

إجازة شم النسيم

وعيد شم النسيم يعود تاريخ احتفالاته إلى آلاف السنين، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون بهذا العيد للاحتفال بموسم الحصاد واعتدال الجو في تلك الفترة من العام وتكون الإحتفالات بطقوس وفعاليات تضفي الفرح والبهجة ومن أبرزها تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة من أبرز عادات عيد شم النسيم، حيث يرمز ذلك إلى الخصوبة والوفرة ويعتبر جزءًا أساسيًا من الاحتفالات.

كما يلجأ البعض لتلوين البيض بألوان زاهية خلال عيد شم النسيم تقليدا يعكس البهجة والتفاؤل بموسم الربيع والحياة الجديدة كما تمتلاء الحدائق والمتنزهات بالمصريين لقضاء وقت في الهواء الطلق، حيث يتوجهون إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالطبيعة وجمال الطقس في هذا الوقت من العام.