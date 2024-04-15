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موعد شم النسيم 2024 وحكم الاحتفال به في الاسلام

شم النسيم
شم النسيم

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم 2024 خلال فصل الربيع، وهو احتفال بدأه المصريون القدماء ومستمر حتى الآن، ويعتبر إجازة رسمية  مدفوعة الآجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك القطاع الخاص، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد شم النسيم 2024 وحكم الاحتفال به في الاسلام.

موعد شم النسيم لعام 2024

يوافق شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024 - 27 شوال 1446 هجريًا، وتعتبر إجازة شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويحتفل المصريون بيوم شم النسيم  في الحدائق والمتنزهات للاحتفال بقدوم فصل الربيع، وتناول الأطعمة الخاصة بهذا العيد مثل الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والملوحة.

تاريخ الاحتفال بشم النسيم

ويعود تاريخ الاحتفال بشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث كان الفراعنة يحتفلون بهذا اليوم بقدوم فصل الربيع وازدهار الطبيعة، وقد ارتبط موعد شم النسيم بعيد القيامة المجيد، حيث يتم تحديده كل عام ليكون في اليوم التالي ليوم عيد القيامة.

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موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر

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موعد عيد شم النسيم| الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين خلال 2024

ما هو حكم الاحتفال بشم النسيم؟ 

تصدرت فتاوى من بعض السلفيين حول حرمة الاحتفال بيوم شم النسيم، وردت دار الإفتاء المصرية  في فتوى رسمية حول حكم الاحتفال بشم النسيم، وجاء فيها أن الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا، وذلك لأن هذه العادة لا تتضمن أي طقوس أو معتقدات تخالف الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الفتوى أن شم النسيم هو عادة مصرية قديمة ترمز إلى قدوم فصل الربيع وازدهار الطبيعة، وأن المصريين يحتفلون بهذا اليوم بتناول بعض الأطعمة الخاصة مثل الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والملوحة.

وأشارت الفتوى إلى أن الإسلام حث على التمتع بالحياة ومباهجها، وأن الاحتفال بشم النسيم من مظاهر هذا التمتع، طالما أن ذلك يتم في إطار شرعي لا يتضمن أي محرمات، ونصحت دار الإفتاء المسلمين بأن يحرصوا على أن يكون احتفالهم بشم النسيم خاليًا من أي مظاهر الإسراف أو المبالغة، وأن يستغلوا هذا اليوم في الترويح عن أنفسهم وصلة أرحامهم.

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موعد عيد شم النسيم والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2024

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تاريخ شم النسيم 2024.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

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