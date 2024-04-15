موعد عيد شم النسيم والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2024

مع اقتراب عيد شم النسيم وتحرير سيناء، يثير العديد من المواطنين استفسارات حول مواعيد الإجازات الرسمية لموظفي القطاعين العام والخاص في الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يرغب الموظفون في الاستفادة من الإجازة للتنزه والسفر والتجمعات العائلية، لاسيما عيد شم النسيم.

الإجازات الرسمية خلال الـ30 يوما المقبلة

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، نقدم لكم في هذا التقرير جدولًا بمواعيد الإجازات الرسمية خلال الـ30 يوما المقبلة، والتي تبدأ بعيد تحرير سيناء، ثم يأتي عيد العمال وعيد القيامة، ومن ثم عيد شم النسيم.

إجازات شهر أبريل 2024

يوم الخميس 25 أبريل الحالي هو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وهو أول يوم إجازة بعد انتهاء عيد الفطر. وفي الوقت نفسه، يبحث الناس عن موعد يوم إجازة شم النسيم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رسميًا موعد شم النسيم 2024 للموظفين بعد 20 يومًا من عودتهم إلى عملهم بعد إجازة عيد الفطر، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وتتسم بأجواء اجتماعية حميمية بين أفراد العائلة، حيث يخرجون إلى الحدائق للتنزه في أجواء فصل الربيع.

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين في الدولة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له عن موعد إجازة شم النسيم 2024، مؤكدًا أن يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 سيكون إجازة رسمية بمناسبة يوم الربيع، ويأتي هذا الإعلان بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو إلى اليوم التالي الخميس الموافق 2 مايو، وذلك ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.

إجازة 5 أيام متتالية.. موعد عيد العمال 2024

1- يوم الخميس 2 مايو: عطلة بمناسبة عيد العمال.

2- يوم الجمعة 3 مايو: عطلة أسبوعية.

3- يوم السبت 4 مايو: عطلة أسبوعية.

4- يوم الأحد 5 مايو: إجازة في البنوك وبعض المؤسسات بمناسبة عيد القيامة.

5- يوم الإثنين 6 مايو: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024