الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 سؤال تداول بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية في أيام عيد الفطر المبارك.

يبحث العاملون والموظفون بجميع محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، عقب إعلان مجلس الوزراء ووزارة العمل مواعيد وتفاصيل الإجازة.

"مياه القناة": انتظام العمل في أول أيام عيد الفطر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

إجازة عيد الفطر القطاع الخاص 2024 

وكذلك أعلن وزير العمل إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص والتي بدأت من الثلاثاء وتستمر حتى الأحد 14 أبريل، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص. 

موعد عودة عمل البنوك 2024 

يبدأ عمل البنوك من جديد من الاثنين 15 أبريل 2024 بعد إجازة مدتها 6 أيام أعلن عنها البنك المركزي المصري لتعطيل العمل في البنوك بدأت من أمس الثلاثاء 9 إبريل 2024 وتستمر حتى الاحد 14 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر 2024 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى الأحد 14 أبريل 2024. 

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024 

1 - كل عيد فطر وأنتم لله طائعين، وسيدنا محمد تابعين، لأهاليكم نافعين.
2 - أعاد الله عليك العيد بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، كل عام وانتم الى الله اقرب.
3 - أسأل الله من أعاد العيد، وطوى شهر رمضان الفضيل، أن يمدكم بالعمر المديد، ويتمم عليكم فرحتكم بالعيد، عيدكم مبارك.
4 - قبل زحمة المعايدات أرسل لكم هذه الرسالة حتى أكون أول من قال لكم كل عام وأنتم بألف خير.
5 - الكثير منا ينتظر العيد حتى يأتي بسبب التجمعات العائلية والأسرية التي تحدث لا يوجد أجمل من هذه المناسبة السعيدة للتجميع.
6 - في زحام الأعوام قد رحل عام عنا ويأتي عام جديد أسأل الله تعالى أن يوفقكم فيه وترزقون بالرزق الحلال الطيب.

اقرأ أيضاً

كفرالشيخ: توزيع الوروّد والهدايا وكروت تهنئة "الرئيس" على المارة احتفالًا بعيد الفطر

عيد الفطر عيد الفطر 2024 إجازة عيد الفطر 2024 موعد انتهاء اجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر القطاع الخاص موعد عودة عمل البنوك

مواد متعلقة

عيد الفطر فى غزة.. صلاة على أنقاض المساجد (فيديو)

موعد صيام الستة البيض 1445.. وهل يجوز صيام بنيتين؟

فى يومه العالمى.. أبرز المعلومات عن مرض باركنسون

بأسعار بسيطة.. أفضل وأرخص أماكن التنزه في عيد الفطر 2024

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024

مسلسل صدفة.. تفاصيل أحداث الحلقة 28

مسلسل صدفة 28.. هل ستنجح ريهام حجاج في إثبات نسبها من خالد الصاوي؟

قبل عيد الفطر 2024.. طريقه عمل البسكوت في المنزل

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

"خطة الخداع والمداهمة".. كيف استقطبت عصابة الشرطة المزيفة تجار العملة للنصب عليهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة