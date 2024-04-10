موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 سؤال تداول بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية في أيام عيد الفطر المبارك.

يبحث العاملون والموظفون بجميع محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، عقب إعلان مجلس الوزراء ووزارة العمل مواعيد وتفاصيل الإجازة.

إجازة عيد الفطر القطاع الخاص 2024

وكذلك أعلن وزير العمل إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص والتي بدأت من الثلاثاء وتستمر حتى الأحد 14 أبريل، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.

موعد عودة عمل البنوك 2024

يبدأ عمل البنوك من جديد من الاثنين 15 أبريل 2024 بعد إجازة مدتها 6 أيام أعلن عنها البنك المركزي المصري لتعطيل العمل في البنوك بدأت من أمس الثلاثاء 9 إبريل 2024 وتستمر حتى الاحد 14 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر 2024

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى الأحد 14 أبريل 2024.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

1 - كل عيد فطر وأنتم لله طائعين، وسيدنا محمد تابعين، لأهاليكم نافعين.

2 - أعاد الله عليك العيد بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، كل عام وانتم الى الله اقرب.

3 - أسأل الله من أعاد العيد، وطوى شهر رمضان الفضيل، أن يمدكم بالعمر المديد، ويتمم عليكم فرحتكم بالعيد، عيدكم مبارك.

4 - قبل زحمة المعايدات أرسل لكم هذه الرسالة حتى أكون أول من قال لكم كل عام وأنتم بألف خير.

5 - الكثير منا ينتظر العيد حتى يأتي بسبب التجمعات العائلية والأسرية التي تحدث لا يوجد أجمل من هذه المناسبة السعيدة للتجميع.

6 - في زحام الأعوام قد رحل عام عنا ويأتي عام جديد أسأل الله تعالى أن يوفقكم فيه وترزقون بالرزق الحلال الطيب.