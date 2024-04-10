كفرالشيخ: توزيع الوروّد والهدايا وكروت تهنئة "الرئيس" على المارة احتفالًا بعيد الفطر

خرج الآلاف من أبناء محافظة كفرالشيخ، في بهجة وسرورًا بمظاهر احتفاليه غمرت شوارع كفرالشيخ بيوم العيد، حيث شارك أعضاء ومتطوعي إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفرالشيخ بتوزيع الحلوى والورود، بالإضافة إلى كروت التهنئة التي كُتب عليها "تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير"،على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للرئيس السيسي

وفي سياق متصل، قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.

فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ بالمستشفيات وكافة الوحدات الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز من أجل متابعة الوضع أولا بأول.