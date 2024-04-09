محافظ كفرالشيخ: انعقاد غرفة عمليات لمتابعة المرافق والخدمات خلال العيد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ننعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة، مضيفًا انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114، والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي والمحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

استعدادات قصوى لعيد الفطر

وأعلن اللواء جمال نور الدين، الاستعدادات النهائية لعيد الفطر المبارك، إذ أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

ووجه محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.