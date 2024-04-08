الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات لـ915 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية بطيطة

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ915 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية بطيطة، مركز كفر الشيخ، وإجراء 247 تحليلًا طبيًا، و44 حالة أشعة، و180 فحص طبي لـ75 مواطنًا، وتحويل 12 مريضًا إلى أحد المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 خدمات طبية متميزة للمواطنين

قال محافظ كفرالشيخ، إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

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وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج فى المدن، وتساعد فى تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم فى تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

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