توزيع 1000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 1000 شنطة رمضان (مواد غذائية)، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز بيلا والحامول وبلطيم، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تقديم أوجه الرعاية لمحدودي الدخل

أكد محافظ كفرالشيخ على حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الاجتماعي، مشددًا على حرص المحافظة على توفير كل سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور شريف هيكل، مدير إدارة الشئون الإدارية، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وآلاء خفاجي، مدير الطفولة والأمومة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومؤخرًا، فقد شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، فى توزيع ألفي كيلو لحوم على ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى إسحاقة والقنيطرة وكراجة والكفر الشرقي وسليط وكفر دفرية والمرابعين وكفرالشيخ وعزبة لين والأخماس والشمارقة وبطيطة وعزبة نصرة وسيدى نصر.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى، التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.