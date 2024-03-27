الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

تحت مظلة التحالف الوطنى.. "الأورمان" توزع لحومًا على 1000 أسرة بكفر الشيخ

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، فى توزيع ألفي كيلو لحوم على ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى اسحاقة والقنيطرة وكراجه والكفر الشرقي وسليط وكفر دفرية والمرابعين وكفر الشيخ وعزبة لين والأخماس والشمارقة وبطيطة وعزبة نصرة وسيدى نصر.

رفع المعاناة عن كاهل البسطاء

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

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من جهته؛ قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأوضح مدير جمعية الأورمان أن فرع الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذ عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التحالف الوطني جمعية الأورمان محافظة كفرالشيخ التضامن الاجتماعي الرئيس السيسي

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