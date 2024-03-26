الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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“آداب كفر الشيخ” تحتفل بتأهيل برامجها للإعتماد وتكرم الأمهات المثاليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفلا نظمته كلية الاداب بالجامعة لتكريم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية لدورهم الفعال لتأهيل برامج الكلية للإعتماد وتكريم الأمهات المثاليات بالكلية.
وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الاداب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري بالكلية.
وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبى كلية الاداب وفريق الجودة والجهاز الإدارى والطلاب لاعتماد برامجها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكدًا أن الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم على الحفاظ علي اعتماد الكلية.


تحقيق التطوير والتميز بجامعة كفر الشيخ 

وخلال كلمته، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة، من خلال حصول كلياتها على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التميز والتطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والاقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفقًا لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهًا الشكر لكلية الاداب، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

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عقد ندوة بعنوان «ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» بجامعة كفر الشيخ


وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جودة التعليم مسؤولية مجتمعية، وإتقان فى العمل وريادة وامتياز فى عمل الاشياء وثقافة ينبغى أن تتبناها المؤسسة، مؤكدا علي أن حصول برامج كلية الاداب على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق الكلية  للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.
وأشار الدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى أن هدفنا هو التحسين المستمر ليشمل جميع عناصر النظام التعليمى، لذلك يجب أن يؤمن جميع العاملين فى المؤسسات التعليمية بتبني تطبيق الجودة وبذل ما يمكن لبلوغ أهدافها، مضيفًا أن جودة التعليم تعبر عن جوهر العملية التعليمية، كما أن الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات التى تواجه عالمنا المعاصر جعلت نظام الجودة الشاملة هي الحل الأمثل لمواجهة جميع تحديات ومشاكل مجتمع المعرفة وأصبح على كافة المؤسسات التعليمية بشكل خاص الارتقاء بمخرجاتها وجعلها تنافس وتحاكى الواقع الذى نعيش فيه.
ومن جانبه وجه الدكتور وليد البحيري عميد كلية الاداب، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لاعتماد برامجها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.
وفى سياق متصل، شهدت الاحتفالية بكلية الاداب جامعة كفر الشيخ تكريم قيادات الجامعة والكلية ومسئولي الجودة بالكلية والامهات المثاليات بالكلية.

الأمهات المثاليات برامج الاعتماد كلية الأداب جامعة كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ

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