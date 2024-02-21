الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سحب عينات وتحرير محاضر للمحال والمطاعم والمخابز السياحية المخالفة بكفر الشيخ

الحملة التموينية
الحملة التموينية

واصلت الوحدة المحلية لمركز مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة للمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات والمخابز السياحية والمحال التجارية التي تقدم الأغذية بأسواق مركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس الحملة برئاسة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارات بيلا الصحية وتموين بيلا، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بيلا.

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وقامت الحملة بالتفتيش على المحال التجارية والمجازر والمطاعم بدائرة مركز بيلا، وشملت سحب 12 عينة من المحال والمطاعم والمخابز السياحية، وإرسالها للمعامل لتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، بإجمالي 12 محضر، كما جرى تحرير 7 محاضر متنوعة منها 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم نظافة.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

  • المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار

فيما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، مواصلة المتابعة الميدانية علي الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للوقوف علي توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأحكام السيطرة علي الأسواق والرقابة على الأسعار.

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