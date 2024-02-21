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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا فى كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ  فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، غدًا الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي خروج الثقافة الجديدة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

 

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الأربعاء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «منطقة التحرير الجديد - منطقة قصر ثقافة بيلا - منطقة حي علوانة»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

 

وتهيب هندسة الكهرباء بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

 

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مركز بيلا التيار الكهربائي اليوم الأربعاء محافظة كفر الشيخ يوم الخميس

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