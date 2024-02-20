تدريب أطباء كفر الشيخ على مكافحة مرض الدرن

نظمت إدارة الأمراض الصدرية بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، دورة تدريبية بعنوان مكافحة الدرن بالمحافظة، والتي تستهدف 25 طبيب من مسؤلي الدرن وأطباء الأمراض الصدرية بالمحافظة تحت شعار "مصر خالية من الدرن"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي.

مدة الدورة

واستمرت الدورة لمدة 3 أيام بقاعة الرنين بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد ممدوح الباز، مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتور أحمد حمدي ابو العطا، مدير مستشفى صدر كفرالشيخ، وألقى المحاضرة الدكتورة هبة جبريل مسئول الدرن بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها والإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ومؤخرا، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغيير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار "واجبك تعرف"، والتي استمرت على مدار أسبوع كامل.

حضر الدورة التدريبية وفدًا من كوادر مديرية الصحة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والذي أكد أن البرنامج التدريبي يعكس اهتمام وزارة الصحة برفع قدرات قيادات المديريات في المحافظات وتدريب القيادات على الامور الماليه حيث ان ذلك يساهم فى رفع كفاءة العمل

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن البرنامج تناول موضوعات هامه فى مجال الإدارة المالية، مثل ادارة الازمات،مهارات التواصل، مهارات التفاوض.



وأعرب "شقوير" عن شكره للمسؤلين عن التدريب فى الاكاديمية، مؤكدًا استفادة الوفد المشارك من تدريبات البرنامج في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإدارة المالية، بما يساهم في تحسين أداء القطاع الصحي في محافظة كفر الشيخ.