الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تدريب أطباء كفر الشيخ على مكافحة مرض الدرن

تدريب الأطباء
تدريب الأطباء

نظمت إدارة الأمراض الصدرية بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، دورة تدريبية بعنوان مكافحة الدرن بالمحافظة، والتي تستهدف 25 طبيب من مسؤلي الدرن وأطباء الأمراض الصدرية بالمحافظة تحت شعار "مصر خالية من الدرن"، وذلك  تحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي.

مدة الدورة 

واستمرت الدورة لمدة 3 أيام بقاعة الرنين بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد ممدوح الباز، مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتور أحمد حمدي ابو العطا، مدير مستشفى صدر كفرالشيخ، وألقى المحاضرة الدكتورة هبة جبريل مسئول الدرن بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها والإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ومؤخرا، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغيير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار "واجبك تعرف"، والتي استمرت على مدار أسبوع كامل.

txt

الكشف على 1223 مواطن خلال قافلة مجانية أطلقتها جامعة كفر الشيخ

حضر الدورة التدريبية وفدًا من كوادر مديرية الصحة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والذي أكد أن البرنامج التدريبي يعكس اهتمام وزارة الصحة برفع قدرات قيادات المديريات في المحافظات  وتدريب القيادات على الامور الماليه  حيث ان ذلك يساهم فى رفع كفاءة العمل

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن البرنامج تناول موضوعات هامه فى مجال الإدارة المالية، مثل ادارة الازمات،مهارات التواصل، مهارات التفاوض.

وأعرب "شقوير" عن شكره للمسؤلين عن التدريب فى الاكاديمية، مؤكدًا استفادة الوفد المشارك من تدريبات البرنامج في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإدارة المالية، بما يساهم في تحسين أداء القطاع الصحي في محافظة كفر الشيخ.

مرض الدرن أطباء كفر الشيخ صحة كفر الشيح تدريب الأطباء محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ يُتابع تطورات الحالة الصحية للأطفال الفلسطينيين داخل مستشفى العبور

الكشف على 1223 مواطن خلال قافلة مجانية أطلقتها جامعة كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات علاجية مجانية لـ 965 مواطنا بالحامول ودسوق

ضمن "حياة كريمة".. إجراء الفحوصات الطبية مجانا لـ 1226 مواطنا بكفر الشيخ

رفع 1300 طن مخلفات من الشوارع فى كفرالشيخ

رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع وأحياء دسوق فى كفرالشيخ

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف من مساجد كفرالشيخ

ختام الورش التدريبية للمشروع القومى نادى القيادات الشبابية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل| مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كشف غموض رضيع قطور الجدة حاولت إخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة