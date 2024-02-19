الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكشف على 1223 مواطن خلال قافلة مجانية أطلقتها جامعة كفر الشيخ

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة لأهالي قرية "بني بكار" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأجرت القافلة الكشف المجاني على 1223 مواطنا على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات« الأطفال، الأسنان، تمريض السكر والضغط» كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة وتقديم بعض الفقرات الفنية والرياضية للترويح عن رواد القافلة.

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قدمت فعاليات القافلة بمركز شباب بني بكار بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.

بني بكار حياة كريمه جامعة كفر الشيخ مركز مطوبس قافلة طبية

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