الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 فبراير.. إقامة 3 معارض "أهلًا رمضان" بكفرالشيخ لمدة شهر

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

قررت الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، انطلاق معارض "أهلًا رمضان 2024"، اعتبارًا من 15 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مُقارنة بالأسواق الأخرى، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، وتقيم الغرفة التجارية بكفرالشيخ 3 معارض في مدن كفرالشيخ والحامول ودسوق، إضافة إلى شوادر في كل أنحاء المدن والقرى.

معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأكد حاتم عبدالغفار أن ذلك يأتي في إطار التنسق مع وزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة، لزيادة طرح المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان "ياميش رمضان"، كما ستشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض "أهلًا رمضان" مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم.

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فيما كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية للرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

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