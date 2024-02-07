رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق والاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور فتحي فاروق ررئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق والاستاذ المتفرغ بالكلية جامعة القاهرة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور ابراهيم الهواري، عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد السابق والاستاذ المتفرغ بالكلية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يرحب بالحضور

هذا وقد رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور فتحي فاروق، رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق، والأستاذ المتفرغ بالكلية جامعة القاهرة، وأهدي لهم درع الجامعة تقديرا لجهودهم، كما رحب باعضاء لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد متمنيًا لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

الاستماع إلي خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفرالشيخ، على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.