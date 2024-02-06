الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز التاسع في تصنيف "ويبومتركس 2024"

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، تقدم الجامعة عالميًا من التصنيف العام للتصنيف الأسباني (ويبومتركس نسخة يناير 2024)، حيث جاءت الجامعة في المركز التاسع على مستوى الجامعات الحكومية المصرية والمركز (33) افريقيًا وجاءت في المركز (1458) عالميًا حيث ضم التصنيف 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم.
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن تقدم الجامعة في هذا التصنيف يأتي نتيجة لجهود الجامعة نحو تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للباحثين بما يُسهم في تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، وتوفير المكتبة الرقمية لتعزيز تطوير المعرفة والمهارات لدي الباحثين فى الجامعة، وتوفير مصادر الوصول لموارد البحث والمعلومات الأكاديمية، بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية، والحرص على أن يتاح لخريجي الجامعة فرص كبيرة في الحصول على وظائف مُتميزة في سوق العمل. 

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ومن جانبه، فقد أوضح الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف ويبومتركس العام تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، ويصدر بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية.

وتابع نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: كما تعتمد المنهجية في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.

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