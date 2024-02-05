الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة كفر الشيخ" تطلق المشروع القومي لذوي الهمم

ذوي القدرات الخاصة
ذوي القدرات الخاصة

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في فبراير ويستمر لمدة 7 أشهر، وذلك بمركزيّ كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعبًا ولاعبة بكل مركز، يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يُقدَّم بمركزيِّ كفر الشيخ ودسوق للاعبي "قادرون بإختلاف" من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية.

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كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعمًا كبيرًا لذوي الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف "قادرون بإختلاف" في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد ابطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

يقدم المشروع القومي لذوي الإعاقة بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب، مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويُقام بمركزيِّ كفر الشيخ ودسوق، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة وتنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد محروس، منسق عام المشروع، وتدريب عبدالفتاح الوكيل، وشيماء عيد، مدربى المشروع.

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