الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: دعم مستشفى بيلا المركزي بمحطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوي

محطة معالجة لمياه
محطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في ضوء المتابعة وتحسين المنظومة الصحية وتلبيةً لاحتياجات المواطنين، فقد تم تزويد مستشفي بيلا المركزي بمحطة معالجة مياه الغسيل الكلوي بتكلفة ٢٧٠ ألف جنيه تستوعب ٣٢ ماكينة غسيل كلوي بمستشفى بيلا المركزي، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزي على مساحة 5200م2 (بدروم - أرضى - 5 طوابق) والتى دخلت التشغيل التجريبي بالفعل بطاقة 114 سرير منها 72 سرير إقامة، 16 سرير للإستقبال والطوارئ، 20 سرير للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إلى 20 سرير للباطنة، 28 سرير للجراحات، 4 سرير تحضير عمليات، 6 سرير إفاقة، سرير للعزل، فضلًا عن 30 ماكينة غسيل كلوى (16 سالبى - 12 إيجابى - 2 عزل)، 25 حضان للأطفال (17 حضان أطفال - 7 حديث ولادة - حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى.

  • افتتاح مستشفيات جديدة

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم إفتتاح مستشفيات جديدة أيضًا ومنها "مستشفى بلطيم التخصصي، مستشفى برج البرلس، مستشفى سيدى غازى، مستشفى قلين المركزى، مبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، أعمال التطوير التى شهدتها مستشفى فوة المركزى، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بجامعة كفرالشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوى، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجارى تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

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كما وجه محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ.

مستشفي بيلا الغسيل الكلوي صحة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ معالجة المياه

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