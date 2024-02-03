السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

ينشر موقع "الدستور" نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ  2024 للفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها رسميا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنسبة نجاح بلغت 80.33%.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024

حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  منذ قليل، نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024م، بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ 

أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين،  وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

تعليم الغربية يعلن عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بكفرالشيخ بنسبة نجاح 80%

وفي وقت سابق، فقد كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزار التربية والتعليم بكف الشيخ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المتميزين من الطلاب بمديرية التربية والتعليم، الطالب هارون عاطف عويضة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة (الفئة الأولى)، والطالب إسلام كامل خليفة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنفوجرافيك، والطالبة إيمي أحمد قاقا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التصميم الفني، والطالب زياد محمد أحمد غنيم، كأس إفريقيا في كرة الطائرة بمنتخب مصر المتميزين رياضيًا،  والطالب سليمان زهدي سليمان، الحاصل على العديد من البطولات في ممارسة رياضة الهوشو كنغوفو (8 سنوات)، مشيرًا لضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب كفرالشيخ الواعد ليحذون حذوهم.

 

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