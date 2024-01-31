الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على تغيير أسماء بعض المدارس في كفر الشيخ

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والعميد محمود صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على تغيير إسم مدرسة الروضة الثانوية إلى مدرسة إبراهيم عبدالله جاويش بناحية قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم، كما وافق على تغيير إسم مدرسة السحماوى للتعليم الأساسي الى مدرسة لطفى بسيونى للتعليم الأساسى بقرية السحماوى التابعة لقرية سد خميس سيدى سالم. 

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كما وافق المجلس التنفيذى، على طلب مديرية الزراعة بكفرالشيخ برفع الإيقاف عن نقل كافة الحيازات الأكثر من ثلاثة قراريط والسماح بنقلها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك واستمرار إيقاف نقل الحيازات لمساحة ثلاثة قراريط فأقل خلال هذه الفترة ولمدة ثلاثة أشهر أخرى وذلك للحد من التعدى على الأرض الزراعية مع إستثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرع.

ووافق المجلس التنفيذي على تجديد قرار التخصيص رقم 955 لسنة 2021 بمساحة 11 قيراط بناحية عزبة العبد التابعة لمدينة مسير لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

ووافق المجلس التنفيذى، على تعديل قرار المحافظة رقم 1990 لسنة 2023 الصادر بتخصيص مساحة قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة الكائنة بغرب مدينة كفرالشيخ لإقامة مجمع مدارس عليها أحداهما يابانية والأخرى مدرسة دولية حكومية، كما وافق على تأجير مساحة 3000م2 بمدينة كفرالشيخ أرض قصر الثقافة القديم التابعة لهيئة الاوقاف المصرية منطقة كفرالشيخ لإقامة سوق مطور للباعة الجائلين عليها فى إطار سياسة الدولة فى مجابهة ظاهرة العشوائيات بكل صورها وتأكيدًا على دور الدولة فى مراعاة البعد الإجتماعى.

كما وافق على الاشتراطات البنائية المؤقتة لـ23 قرية قائمة والتى لم تحدد لهم الاشتراطات بنائية وهم " التفتيش- العنابر- الزهراء- الغربية- الخاشعة 62 - الحرية 61 - مخالى- غرب تيرة- عبد الكريم- طاهر- روس الفرخ- المناوفة القبلية- المجد 55- الكوم - القن - الفيروز 3 خريجين- الشيخ- السحايت- الثمانين- الترزى- البلاصى- البصراط- إصلاح شالما- نويش ".

ووافق التنفيذي  على تعديل قرارات التخصيص الخاصة بإقامة مجمع مدارس بمدينة بلطيم تتضمن 6 مدارس وهم مدرسة بلطيم الرسمية للغات، ومدرسة بلطيم الصناعية للبنين، ومدرسة زين الرفاعى الثانوية، ومدرسة المتفوقين، ومدرسة بلطيم الدولية الحكومية، ومدرسة ثانوية للتعدين.

وجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق. والتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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