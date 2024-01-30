رفع مخلفات الأمطار وتطهير شبكات الصرف الصحى فى كفرالشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي.

وتابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة، حيث تم رفع 150 طن قمامة من أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في حملات النظافة برفع 80 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى، بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

وتفقد محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين برفع 90 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة أيمن غالي، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كل المخلفات والقمامة التى بلغت 75 طنًا، وإزالة التراكمات بكل شوارع المدينة وقري المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا- إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 70 طن مخلفات قمامة من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى المقلب العمومى، بما يساهم فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكسح مياه الأمطار، وكذلك تم رفع 55 طنًا من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 80 طن قمامة، فضلًا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وإزالة الإعلانات غير المرخصة، والعمل على توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبدالجليل، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتم رفع 50 طن قمامة من شوارع المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 85 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، وما زال العمل مستمرًا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكل شوارع مدينة سيدي غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، وتم رفع 50 طن قمامة من وشوارع وميادين المدينة، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بموقف سيدى غازي.