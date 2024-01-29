الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء توزيع أثاث منزلي مجانًا على غير القادرين بكفر الشيخ (صور)

المعرض
المعرض

بدأ أهالي 5 قرى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، في التوافد على معرض الأثاث المنزلي العيني الذي نظمته جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لتوزيع الأثاث المنزلي مجانًا على غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

  • المعرض يخدم ٥ قري

وأكد عادل درغام، مدير مشروعات جمعية الأورمان في كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا المعرض يوجد به أغلب الأثاث المنزلي العيني وبأعلى جودة الذي يحتاجه كل منزل ويفي باحتياجات الجميع.

وأضاف أن هذا المعرض يخدم أهالي 5 قرى بمركز سيدي سالم وهم: "شوغي، شمس الدين، القصابي، أبو عوض، العفيفي"، وجميعهم تابعين لمركز سيدي سالم، لافتًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وعزب وقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، والعمل على دعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن المحافظة.

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فيما أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن تنظيم الأورمان لمعرض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهودها التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في المحافظة، من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة «بترميم الجدران، وعمل الأسقف، والمحارة، والسباكة، والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية، والكهرباء» بالمجان تمامًا.

ومؤخرًا، فقد أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الآلاف من سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة كفرالشيخ لمجابهة فصل الشتاء.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى كفرالشيخ برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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مركز سيدي سالم الأثاث المنزلي جمعية الأورمان محافظة كفر الشيخ التحالف الوطني

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