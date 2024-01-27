اقترب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.. فلم يعد يفصلنا عن اعتماد النتيجة رسميًا سوى أيام قليلة، وذلك وفقًا لتصريحات وكيل أول وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ اللواء محمد عبدالله.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 برقم الجلوس

اعتماد النتيجة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ فور انتهاء عملية التصحيح والرصد والمراجعة، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لازالت مستمرة ويسعي المعلمين جاهدين على التصحيح بكل دقة لينال كل طالب حقة دون الوقوع في أي أخطاء أثناء التصحيح أو الرصد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على متابعته لإجراءات تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة، حيث أكد على أن جميع الإجراءات تتم على قدم وساق وفق للإجراءات الاحترازية التي تراعى مصلحة الطلاب أولًا وذلك بدءا من تحديد موعد الامتحانات حتى انتهاء إجراءات التصحيح، وأنه عند الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح سوف يتم تصعيد جميع الكشوفات إلى مكتب المحافظ ليتم اعتماد النتيجة رسميًا ورصدها للطلاب إلكترونيًا لتصبح في متناول أيديهم.

كما أكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الأهم الدقة وليس في سرعة التصحيح واستخرا ج النتيجة جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 برقم الجلوس

وللحصول علي النتيجة يرجي الدخول علي الرابط الأتي: https://moe.gov.eg/

للحصول على جميع درجات مواد الشهادة الإعدادية للعام الدراسي لمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، عبر الدخول على الموقع الخاص بوابة التعليم بمحافظة كفر الشيخ على الرابط فور إعلان المحافظة النتيجة رسميًا بالخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الخاص ببوابة التعليم في محافظة كفر الشيخ.



2- الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية التي تظهر على الموقع.



3- باختيار نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

4- الضغط على كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية ثم سجل رقم الجلوس.

5- اضغط على كلمة «النتيجة النهائية» لتظهر جميع الدرجات والمجموع الكلي.

