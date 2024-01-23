الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

بحيرة البرلس
بحيرة البرلس

أكد الدكتور سامح الكفراوي، رئيس قسم علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن صيد الأسماك بالصعق الكهربائي في بحيرة البرلس له مخاطر كبيرة للغاية بخلاف أنه مخالف للقانون، لما يترتب على ذلك من مخاطر بيئية وأيضا صحية، إذ أن صيد الأسماك صعقا بالكهرباء لا يؤثر فقط على الأسماك بشكل مباشر بل يمتد تأثيره كذلك على غذاءها.

خطورة الصعق الكهربائي

وكشف الكفراوي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مكلف ضمن الفريق المشرف على تطوير البحيرات ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعملون على إعداد الأبحاث والدراسات من أجل هذا الغرض. إلا أن الصيد بالصعق الكهربائي الذي شاهده يحدث في بحيرة البرلس، مما يؤدي إلى قتل الهائمات النباتية والحيوانية والطحالب والنباتات التي تعيش في البيئة البحرية والتي تعتبر غذاءً رئيسيًا للأسماك، مما يؤدي إلى نفوق كميات هائلة منها خاصة في نطاق منطقة الصعق ومع زيادة شدة التيار الكهربي، وهو ما يؤدي إلى خسارة فادحة في المخزون السمكي بالمسطح المائي.

txt

لحمايتهم من البرد.. تركيب أسقف وأبواب وشبابيك للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور سامح الكفراوي، أنه في ظل تأثير اصطياد الأسماك صعقا بالكهرباء وما يترتب عليها من تدمير للبيئة المائية وندرة الدراسات والأبحاث التي تؤكد حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الأسماك، ومن ثم تأثير ذلك على صحة الإنسان، يستوجب الأمر ضرورة تحفيز العلماء والباحثين والمتخصصين في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث على الأسماك المصادة صعقا بالكهرباء خاصة في ظل استحالة اكتشاف المواطن الأسماك المصادة بتلك الطريقة من غيرها.

وتشهد بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مؤخرًا تزايدًا للصيد بالصعق الكهربائي والتي تعد من طرق الصيد الجائرة والضارة للغاية بالثروة السمكية، حيث رصد الصيادون العديد من الأشخاص الذين يقومون بتلك الطريقة من الصيد، وتحديدًا في بحيرة البرلس التي تعد ثاني أكبر محمية طبيعية في مصر، وذلك حسبما ذكروا في مذكرة رسمية - اطلعت "الدستور" عليها- قدموها للجهات المختصة من أجل منع الصيد بتلك الطريقة الضارة وأيضًا غير القانونية التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة بكثرة.

بحيرة البرلس الصعق الكهربائي صيد الأسماك محافظة كفر الشيخ مخاطر بيئية

مواد متعلقة

"الدستور" تكشف كارثة تهدد الثروة السمكية فى ثانى أكبر محمية طبيعية بمصر

ضمن "حياة كريمة".. رصف طرق 8 قرى في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل حادث سقوط سور بلكونة في دسوق

محافظ كفرالشيخ يزور مصابى حادث سقوط سور "بلكونة" فى دسوق

أسماء المصابين في حادث انهيار شرفة عقار بكفر الشيخ

بـ40 جنيهًا.. إقبال كثيف على شراء الأسماك الحية فى كفرالشيخ

رفع 1170 طن قمامة وصيانة الإنارة العامة في حملات بمراكز كفر الشيخ

رئيس "دسوق" بكفر الشيخ يشدد على منع التعدي على نهر النيل بقرى خط الساحل

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس