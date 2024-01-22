"الدستور" تكشف كارثة تهدد الثروة السمكية فى ثانى أكبر محمية طبيعية بمصر

يعد الصيد بالصعق الكهربائي من طرق الصيد الجائرة والضارة للغاية بالثروة السمكية في محافظة كفرالشيخ، حيث رصد الصيادون العديد من الأشخاص الذين يقومون بتلك الطريقة من الصيد، وتحديدًا في بحيرة البرلس التي تعد ثاني أكبر محمية طبيعية في مصر، وذلك حسبما ذكروا في مذكرة رسمية - اطلعت "الدستور" عليها- قدموها للجهات المختصة من أجل منع الصيد بتلك الطريقة الضارة وأيضًا غير القانونية التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة بكثرة.

الصيد بالكهرباء يدمر الثروة السمكية

يقول الحاج محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، إن الصيد بالكهرباء يُعتبر وسيلة مدمرة للثروة السمكية، فهو يسبب موت الأحياء المائية المتواجدة في المنطقة التي تم وضع الكابلات الكهربائية فيها، حيث تموت الأسماك الصغيرة والكبيرة، وأيضًا تنفق البويضات واليرقات والأمهات، مما يؤثر على المخزون القومي من الأسماك، وعلى حجم الاستهلاك والكميات المعروضة في الأسواق ويرفع أسعار الأسماك.

وأضاف الحاج محمد شرابي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة قامت بعمل عظيم، متمثلًا في تنمية وتطوير بحيرة البرلس لكي تنمو الثروة السمكية، واستبشرنا خيرًا في القيادة بما قامت به من تطهير بوغاز البرلس خاصة وداخل البحيرة عامة، وما زال العمل جاريًا بالتنمية والتطوير، لكن في هذه الآونة بالذات لا حظنا انتشار حرفة مختلفة وهي الصعق بالكهرباء الذي انتشر في البحيرة كالسرطان، حيث يقومون بصعق الأسماك داخل البحيرة ليصطادوا جزءًا منه، والقضاء على ما تبقى بقوة صعق الكهرباء.

الأسماك لا تعود لمكان الصعق مرة أخرى

فيما أكد مبروك رميح، رئيس جمعية صائدي الأسماك بالبرلس، أن الصيد بالصعق الكهربائي المنتشرة في بحيرة البرلس يؤثر على الثروة السمكية داخل البحيرة، حيث إن المكان الذي يقومون بالصعق به لن تعود له الأسماك مرة ثانية، ويؤثر سلبًا على البحيرة ومخزونها السمكي، ويتسبب أيضًا في تشريد الصياد القانوني الملتزم بالصيد القانوني.

ووجه رميح وشرابي، خلال حديثهما لـ"الدستور"، استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع الجهات المختصة القيام بعمل اللازم والقضاء على هذه الحرفة بأقصى سرعة للحفاظ علي الثروة السمكية، وعلى التنمية والتطوير الذين قامت بهما الدولة المتمثلة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأوضح محمد الحمراوي، أحد الصيادين بالبرلس، أنهم قد قاموا بعمل مذكرة جماعية باسم كل الصيادين من أجل منع هذا النوع من الصيد الذي يصيب البحيرة بالضرر الشديد، وأنه تم رفع تلك المذكرة لكل الجهات المسئولة من أجل سلامة البحيرة والعمل علي تنمية الثروة السمكية بها والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الإضرار بالثروة السمكية ببحيرة البرلس.

FB_IMG_1705908349787

FB_IMG_1705908302868

FB_IMG_1705908347331