الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 1250 طن قمامة وتطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي بكفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، لافتا أنه قد تم إزالة ١٢٥٠ طن قمامة ومخلفات 

 

حملات نظافة

وتابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  كفرالشيخ، برئاسة احمد على عيسى، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 194 طن قمامة، من أحياء وشوارع  وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف  ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

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وأشار إلى جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، اللواء حسن موافي، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية، بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة التي بلغت 110 أطنان، وإزاله التراكمات بكافة شوارع المدينة وقري المركز.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة  قلين، برفع 95 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، في حملات النظافة برفع 115 طن مخلفات قمامة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 80 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 77 طن قمامة، فضلًا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وازاله الاعلانات غير مرخصه والعمل علي توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبد الجليل، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة اعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 55 طن قمامة من شوارع المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 70 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 66 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 93 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدي غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، وتم رفع 55 طن قمامة، من وشوارع  وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة،ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بموقف سيدى غازي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، في حملات النظافة والاشغالات، حيث تم رفع 54 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 90 طن  من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في أعمال النظافة العامة ورفع  86 طن تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة.

مركز دسوق مركز بيلا مركز قلين الصرف الصحي صفايات الامطار

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