الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن المنشآت الشبابية والرياضية بكفرالشيخ

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة

أعلن الدكتورعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، مواصلة غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عملها وتواصلها مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية، ومراكز الشباب، لمواجهة آثار تقلب أحوال الطقس وسقوط الأمطار، ويأتي بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

 

  • مواجهة تبعات سقوط الأمطار والتغيرات المناخية

وأصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته منذ بداية تغير الطقس وسقوط الأمطار، بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية، لمواجهة تبعات سقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، طبقًا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الإتباع في هذا الصدد.

 

  • فصل التيار الكهربائي عن المنشآت الرياضية بالمحافظة

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة على فصل التيار الكهربائي وكل الإجراءات التى تضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

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وأكد الدكتور عزت محروس، ضرورة التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية، ووكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقرات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.

التغيرات المناخية أمطار كفر الشيخ منشأت شبابية منشآت رياضية شباب كفر الشيخ

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