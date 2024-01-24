الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"هندسية مشيخة الأزهر" تفحص عوامل الأمن والسلامة بمعاهد كفر الشيخ

فحص عوامل السلامة
فحص عوامل السلامة

استقبلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ لجنة من الإدارة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف لفحص عوامل الأمان والسلامة والصحة المهنية ببعض معاهد إدارات المنطقة، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من يناير الجاري.

فحص عوامل الأمن والسلامة بالمعاهد الأزهرية

واستهدفت اللجنة فحص طفايات الحريق الخاصة بالمعاهد التابعة لإدارتي فوه، ومطوبس التعليمية الأزهرية على مدار اليومين، وتمثلت من عضوين من الادارة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف وهما كل من المهندس أحمد هريدي، والمهندس أحمد علي، وكان برفقتهم من المنطقة  وسام صبره، منسق السلامة والصحة المهنية، وذلك لتسهيل مهمة اللجنة.

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من جهة أخرى، وجه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، القائمين على العمل بغرفة عمليات الامتحانات بمواصلة العمل على مدار الساعة يوميًا حتى في أيام العطلات الرسمية، للرد على كافة الاستفسارات ورصد أي معوقات تواجه عمل اللجان، وكذا سير العمل بالكنترول.

ويحرص رئيس المنطقة على مواصلة جولاته اليومية لتفقد سير العمل بلجان الشهادتين من مختلف لجان الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحانات التي أقرتها الإدارة المركزية للإمتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر تعليمات مشددة بضرورة توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات ومنع الغش بكل أنواعه، لافتا أنه يتابع الوضع بنفسه أولا بأول.

 

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