الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: 99.7% نسبة إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية خلال 2023

اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع نسبة إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة للشكاوى الورقية الواردة لإدارة خدمة المواطنين، خلال عام 2023.

 

وقال اللواء جمال نور الدين، إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بنسبة انجاز 99،7%، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

تفاصيل الشكاوي

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، آن إدارة خدمة مواطنين بالديوان العام تلقت خلال العام  الماضى شكاوى بإجمالي 9856 شكوى منها 6465 شكوى واردة من مجالس المدن بنسبة إنجاز 100% تتضمن النظافة والتجميل وطلبات الترخيص وسرعة البت فى طلبات التصالح وبعض شكاوى اشغال الطريق و2367 شكوى واردة من المديريات الخدمية بنسبة إنجاز 99% تتضمن شكاوى فرش المساجد وتحديد بعضها وبعض الشكاوى الخاصة بنقل بعض الطلاب للمدارس الاخرى، وايضًا شكاوى تخص توصيل الكهرباء ورصف بعض الطرق وضعف المياه فى بعض المناطق واضافة المواليد على بطاقات التموين والشكوى من استغلال بعض التجار.

txt

"شباب كفر الشيخ" تعقد ندوة عن مواجهة الانحرافات السلوكية وقيم المجتمع المصري

وأضاف عماد شعلان، مدير خدمة المواطنين، أن مديرية التربية والتعليم بمراكز بيلا، ودسوق، وبلطيم وسيدى سالم، بالاضافة لمديرية التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية، حققوا  نسب إنجاز مميزة فى حل الشكاوى المقدمة خلال العام الماضى.

الشكاوى الحكومية مديرية التعليم خدمة المواطنين جمعيات اهلية محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

"شباب كفر الشيخ" تعقد ندوة عن مواجهة الانحرافات السلوكية وقيم المجتمع المصري

رفع 1250 طن قمامة وتطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي بكفر الشيخ

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

"الدستور" تكشف كارثة تهدد الثروة السمكية فى ثانى أكبر محمية طبيعية بمصر

ضمن "حياة كريمة".. رصف طرق 8 قرى في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل حادث سقوط سور بلكونة في دسوق

محافظ كفرالشيخ يزور مصابى حادث سقوط سور "بلكونة" فى دسوق

أسماء المصابين في حادث انهيار شرفة عقار بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس