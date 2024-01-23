محافظ كفرالشيخ: 99.7% نسبة إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية خلال 2023

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع نسبة إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة للشكاوى الورقية الواردة لإدارة خدمة المواطنين، خلال عام 2023.

وقال اللواء جمال نور الدين، إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بنسبة انجاز 99،7%، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

تفاصيل الشكاوي

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، آن إدارة خدمة مواطنين بالديوان العام تلقت خلال العام الماضى شكاوى بإجمالي 9856 شكوى منها 6465 شكوى واردة من مجالس المدن بنسبة إنجاز 100% تتضمن النظافة والتجميل وطلبات الترخيص وسرعة البت فى طلبات التصالح وبعض شكاوى اشغال الطريق و2367 شكوى واردة من المديريات الخدمية بنسبة إنجاز 99% تتضمن شكاوى فرش المساجد وتحديد بعضها وبعض الشكاوى الخاصة بنقل بعض الطلاب للمدارس الاخرى، وايضًا شكاوى تخص توصيل الكهرباء ورصف بعض الطرق وضعف المياه فى بعض المناطق واضافة المواليد على بطاقات التموين والشكوى من استغلال بعض التجار.

وأضاف عماد شعلان، مدير خدمة المواطنين، أن مديرية التربية والتعليم بمراكز بيلا، ودسوق، وبلطيم وسيدى سالم، بالاضافة لمديرية التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية، حققوا نسب إنجاز مميزة فى حل الشكاوى المقدمة خلال العام الماضى.