"شباب كفر الشيخ" تعقد ندوة عن مواجهة الانحرافات السلوكية وقيم المجتمع المصري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان، "مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري، وذلك بمركز شباب الضبعه التابع لإدارة شباب الرياض بكفرالشيخ، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء المركز.

تعريف الانحراف السلوكي

تناولت الندوة التى حاضر الشيخ حسن حمدين بالأوقاف، تعريف الانحراف السلوكي على أنه الميل والاعوجاج عن الطريق الصحيح، وعن كل ما هو معتاد، كما أنه اختراق وانتهاك للتوقعات الاجتماعية، التي يحددها المجتمع ويقبل بها، وتمت مناقشة أسباب حدوثها من الشباب، وآثارها السلبية على المجتمع.

تنمية وعي الشباب بالتدريب والبرامج التثقيفية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تهتم بمواجهة تلك الظاهرة لدى النشء والشباب، التى لها العديد من الأسباب، أهمها انحراف التربية وغياب الرقابة الاجتماعية، بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي والتى تلعب الدور الأساسي في تكريس هذه الظاهرة، مشيرًا إلى تبنى مؤسسة الشباب والرياضة لأهم طرق الوقاية ومواجهة الانحراف السلوكى عن قيم المجتمع، بتنمية وعي الشباب بالتدريب والبرامج التثقيفية المتنوعة المقدمة بمراكز الشباب.

ندوة عن نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب

وفي وقت سابق، فقد نظمت إدارة شباب مطوبس، ندوة تثقيفية بمركز شباب خليج بحري، تحت عنوان "نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب" بحضور 60 شاب وفتاة من أعضاء مركز الشباب، وذلك تشجيعًا للشباب للبدء في العمل الجاد للنهوض باقتصاد الوطن ودفع عجلة الإنتاج.

نوه محاضر اللقاء في كلمته رؤية الدولة المصرية للحد من البطالة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تعزيز الإبتكار والإخلاص فى العمل بين فئات الشباب من الجنسين بمراحلهم المختلفة وإيجاد حلول مبتكرة وجديدة تناسب المستجدات في سوق العمل وإختيار المشروع المناسب حسب كل منطقة واحتياجتها.

كما أكد الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة، على ضرورة سعى الشباب للعمل فى القطاع الخاص لضمان فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابتا لهم ومدي تشجيع الدولة للشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على تنميتها والاهتمام بالمشروعات الحرفية بمختلف أنواعها، والتأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تطال كل دول العالم.

قدمت فعاليات اللقاء بمركز شباب خليج بحري بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.