الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كسح مياه الأمطار وتنظيف الشواطئ بمصيف بلطيم فى كفرالشيخ

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، أنه تتم حاليًا عمليات لسحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش والانتهاء من سحب مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، كما تم التنبيه على استمرار العمل بالطوارئ على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

حملات لتنظيف الشواطئ

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم أنه يتم حاليًا استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

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كما تم البدء في تركيب بعض اللافتات التجميلية بالمشاية الوسطي بمنطقة النرجس، وجار دهانها وإضافة الأعمال الكهربائية لها، مع عمل المزيد من الأعمال التجميلية بباقي مناطق المدينة.

حملات النظافة ورفع الإشغالات

فيما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكسح مياه الأمطار، وكذلك تم رفع 65 طنًا، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

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