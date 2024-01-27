رفع 1250 طن قمامة وتطهير شبكات صفايات الأمطار بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، لافتا أنه قد تم رفع 1250 طن قمامة من الشوارع

حملات نظافة بالمدن والمراكز

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 130 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية، بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذي بلغت 100 طن وازاله التراكمات بكافة شوارع المدينة وقري المركز.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برفع 90 طن قمامة بقرى ومدينة قلين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات النظافة برفع 120 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برفع 100 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 80 طن قمامة، فضلًا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وازاله الاعلانات غير مرخصه والعمل علي توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبد الجليل، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة اعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 55 طن قمامة من شوارع المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 70 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 66 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 93 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدي غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، وتم رفع 55 طن قمامة، من وشوارع وميادين المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، في حملات النظافة والاشغالات، حيث تم رفع 54 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 90 طن من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في أعمال النظافة العامة ورفع 86 طن، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة.