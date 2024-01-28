الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المحافظة على البيئة".. ندوة ضمن برنامج الرواق الأزهري بكفر الشيخ

الندوة
الندوة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب المجاز الشرقي، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «المحافظة على البيئة».

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ٠

 

الإسلام يطالب بالتعامل بأدب مع البيئة

تحدث الشيخ عبد الله محمد بصل، أحد شيوخ الأزهر الشريف، عن القيم الشرعية ودورها في قضية التغيرات المناخية والبيئية؛ مؤكدًا أن الإسلام يطالب بأدب التعامل مع البيئة،لأن هناك علاقة وثيقة بين الإنسان والبيئة، وقد أوصى القرآن الكريم في العديد من آياته بأهمية الحفاظ على حقوق البيئة ومظاهرها المختلفة، والتعامل معها بأخلاق الإسلام والشريعة الإسلامية، والتي  حرصت على الاقتصاد في التعامل مع البيئة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق البيئة هو واجب شرعي، يحافظ على النفس ويحمي الأجيال الحاضرة والمستقبلية. 
     

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وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023-2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بعلماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

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يأتي ذلك ضمن الندوة الأخيرة من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور أحمد سعد عقل، مدير إدارة الرواق الأزهري ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، مجدي التهامي مدير إدارة شباب الحامول وفريق العمل بمركز الشباب.

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