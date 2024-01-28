محافظ كفرالشيخ يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد نادر عثمان، قائد قوات حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الأحد، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول لشهداء الشرطة، بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضورعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، والعقيد محمود صلاح الدين، المستشار العسكري، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف النويشي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد محمد علاء، وكيل إدارة الأمن الوطني، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الاسلامي المسيحي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تقديم التهنئة للقيادات الأمنية

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة، إلى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد، فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في حماية وطننا الغالي، مؤكدًا أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبا بأحرف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ درع المحافظة هدية تذكارية إلى كلًا من اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، كما قدم العقيد نادر عثمان، درع المنطقة الشمالية العسكرية إلى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ بمناسبة الذكرى التاريخية لعيد الشرطة.