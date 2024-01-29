الموجة 22.. استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي بقرى كفر الشيخ

شدد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، في أول أيام انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

واستهدفت الحملة قرية دقلت، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببدء الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع قرى مراكز المحافظة، والتعامل الفوري معها، وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالتها بالكامل.

إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية

وأضاف المهندس أحمد عيسي، أنه في اليوم الأول للموجة 22 تم تنفيذ 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 4 قراريط، وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بحضور رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورجال شرطة مركز كفر الشيخ، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى اسماعيل، رئيس قرية دقلت، وعدد من رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بالقرية.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.