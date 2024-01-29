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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

المرأة تقود
المرأة تقود

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود " بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ15 يوم تدريبي، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة.

جاء ذلك بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أكرم الزغبي، استاذ القانون بكليه الحقوق جامعه الزقازيق ومدرب معتمد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز إستدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلًا: " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

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وأكد محافظ كفرالشيخ، أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.


ومن جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، إنه تم إطلاق برنامج "المرأة تقود" لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتًا، أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع فى الفترة من 14 يناير حتى 4 فبراير القادم، بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدمًا خالص الشكر للقائمين على البرنامج.


يذكر أنه قد تم تدريب 100 سيدة بالمرحلة الأولى وأستمر البرنامج على مدار 15 يوم تدريبى بـ3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2023 الماضى.

المرأة تقود الأكاديمية الوطنية للتدريب مركز استدامة تدريب وتأهيل محافظة كفر الشيخ

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