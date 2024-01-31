نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأكبر قرى مطوبس في كفر الشيخ

قال اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية البصراط تجرى على قدم وساق بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات لصالح خدمات المواطنين، تضمنت مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية البصراط.

نسب تنفيذ المشروعات

وكشف رئيس مركز ومدينة مطوبس، عن نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية البصراط والتي تعد من أكبر القرى ويوجد بها وحدة محلية تتبعها قرى صغيرة التي تجرى فيها المبادرة على مستوى مركز مطوبس، وقد جاءت نسب تنفيذ المشروعات كالآتي: إنشاء محطة رفع صرف صحي الملاوح تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها، كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي اليسرى تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها وتشغيلها، وإنشاء محطة رفع صرف صحي الربيعة تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها وتشغيلها.

كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي الحصة تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها وتشغيلها، وكذلك فقد تم إنشاء محطة رفع صرف صحي جزيرة الفرس تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها وتشغيلها، وكذلك تم إنشاء محطة رفع صرف صحي البصراط تم تنفيذ الأعمال بنسبة 90% وجاري انتهاء الأعمال بها وتشغيلها.

وأيضا فقد تم إنشاء محطة رفع صرف صحي الغلايسة تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها، وكذلك إنشاء نقطة إطفاء البصراط تم تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجاري انتهاء الأعمال بها، وكذلك إنشاء سوق قرية البصراط تحت الإنشاء تم تنفيذ الأعمال بنسبة 55% وجاري استكمال الأعمال، وتم إنشاء وحدة صحية وقف قبلي تم تنفيذ الأعمال بنسبة 93% وجاري الانتهاء وتشغيلها في أقرب وقت، وأخيرا فقد تم إنشاء وحدة صحية عزب الغرب وتم تنفيذ الاعمال بنسبة 95% وجاري استكمال الأعمال والانتهاء في أقرب وقت لخدمة أهالي البصراط والأماكن المجاورة.