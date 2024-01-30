الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بكفر الشيخ

الاختبارات
الاختبارات

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بمتابعة سير اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، المقامة بمعهد كفرالشيخ الثانوي بنين المجاور للمنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها، وذلك في حضور المشرف العام على سير الاختبارات من قطاع المعاهد الأزهرية؛ الدكتور علي حسين، بالتعليم النوعي برئاسة قطاع المعاهد.

120 متسابقا اليوم بإداراتي سيدي سالم والرياض في مسابقة شيخ الأزهر

وقد شارك بالمسابقة اليوم  120 متسابقًا من مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بإدارتي سيدي سالم والرياض، ويُختبر غدًا المتقدمين من مكاتب تحفيظ كفر الشيخ ومطوبس، حيث يتم توزيع المتسابقين علي ستة لجان، ويقوم على تقييم المتقدمين مجموعة من موجهي شئون القرآن بمناطق الغربية والبحيرة والاسكندرية الأزهرية.

 ومن جانبه، فقد أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، حرصه على متابعة التجهيزات لسير تلك التصفيات منذ انطلاقها صباح أمس الاثنين 29 من فبراير، مؤكدًا على فرض قواعد النظام في اختباراتها، ومشددًا على أهمية التأمين الشامل لها، وموجهًا بتجهيز استراحة المنطقة بشكل جيد لاستقبال القادمين على إشراف ومتابعة تصفيات المسابقة من خارج المنطقة.

اختتام اختبارات المسابقة يوم 8 فبراير

وتقام الاختبارات بنظام التوثيق المرئي والمسموع للمتسابقين بمعاونة وإعداد المتميزين من معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها، وتستمر فعالياتها لمدة عشرة أيام، لتختتم الخميس الموافق 8 من فبراير المُقبل، هذا ويقوم بالإشراف علي تنفيذ المسابقة من قبل المنطقة الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، ويعاونه في التنسيق والإعداد لتلك الاختبارات السيد العقداوي، وبعضًا من الإداريين بالمنطقة.

حفظ القران شيخ الأزهر ازهرية كفر الشيخ مسابقة الأزهر محافظة كفر الشيخ

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