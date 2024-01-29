معرض لتوزيع الأثاث على غير القادرين بكفر الشيخ.. والأهالي: الرئيس خير داعم

عبر أهالي كفر الشيخ عن سعادتهم بانطلاق فعاليات معرض توزيع الأثاث الذي تُنظمه جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مع توزيع الأثاث على غير القادرين والأسر الأولي بالرعاية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدل بشكل كبير على أن الرئيس يقف بجانبنا ويشعر بالمعاناة الملقاة علي عاتقنا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الرئيس السيسي الدعم والسند

وأكدت ماجدة عبده، العائل لإحدى الأسر المستفيدة من المعرض، أنها حصلت علي غرفة نوم وغسالة فول أتوماتيك وهو ما كان ينقصها وكانت لا تستطيع شراءها، ولكن جاء هذا المعرض من أجل منحها حياة كريمة وجعل حياتها وحياة أولادها أفضل، موجهة الشكر للتحالف الوطني علي مجهوداته المختلفة في تنظيم فعاليات للوقوف بجانب البسطاء وغير القادرين.

وأوضحت هبة الله محمد، إحدي المستفيدات من المعرض، أن توزيع الأثاث المنزلي مجانا جاء ليشعر المواطنون البسطاء بأن التحالف الوطني برعاية الرئيس السيسي يعمل علي إحياء الجميع حياة كريمة في كل المناحي ولا سيما داخل منازلهم البسيطة ويعمل علي تلبية احتياجاتهم، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي رعايته هذا المعرض وانحيازه الدائم للبسطاء.

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة التى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح “شعبان” أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.