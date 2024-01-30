الثلاثاء 30 يناير 2024
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محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء بنسبة نجاح 84.7%

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 84.7% من المتقدمين للامتحانات، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحيي محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأكد المحافظ أنه تقدم للامتحانات عدد 8 آلاف و235 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان، 8200 طالب وطالبة، حصل عدد 1249 طالبا وطالبة على نسبة أقل من 50% وحصل عدد 6951 طالبا وطالبة علي أعلى من 50%.

وهنأ المحافظ أبناء محافظة شمال سيناء باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة والطالبات المتفوقين، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

وأشار المحافظ إلى أن النتيجة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم متاحة لجميع الطلبة والطالبات، موجهًا الشكر للعاملين في مديرية التربية والتعليم خاصة العاملين في مجال التطوير التكنولوجي علي الجهد المبذول والتيسيرات المقدمة لطلبة والطالبات.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن النتيجة فور اعتمادها من المحافظ قد تم إتاحتها على الموقع الرسمي للمديرية على موقع الفيسبوك، لافتا إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني سوف يتم إرسالها على الواتساب الخاص بكل طالب على الأرقام الخاصة بالطلبة والطالبات.

ولفت حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إلى أنه اعتبارًا من الغد سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول

محافظة شمال سيناء الشهادة الاعدادية نتيجة الإعدادية فتح التظلمات طلاب الإعدادية

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