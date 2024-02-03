اعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بكفرالشيخ بنسبة نجاح 80%

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024، بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبدالعزيز أبوموتة، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وهنَّأ اللواء جمال نورالدين الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.