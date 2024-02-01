رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

خرجت نتيجة الصف الثالث الاعدادي إلى النور في عدد من محافظات الجمهورية، الأمر الذي دفع طلاب محافظة كفر الشيخ للبحث عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انتهت في 24 يناير 2024.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ 2024

في التقرير التالي نعرض أخر الأخبار المتعلقة بـ نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ 2024 ورابط الاستعلام عنها فور اعتمادها وظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ

حتى الآن، لم تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة كفر الشيخ لحين انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالمحافظة، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة خلال الأسبوع المقبل وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

ويكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة اضغط هنا.

بعد فتح الرابط والنزول بالصفحة

يكون متاح بانر خاص بنتيجة الشهادة الاعدادية

يكون مفعل فور صدور النتيجة

حيث يتم الضغط عليه

وكتابة رقم الجلوس كي تظهر النتيجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي

المجموع الكلي من 140 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول: مادة اللغة العربية 40 درجة، مادة اللغة الانجليزية 30 درجة، مادة الدراسات 20 درجة، مادة الرياضيات 30 درجة، مادة العلوم 20 درجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024

اعتمد اليوم محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت ٨٣.٥١٪؜، لإجمالي عدد طلاب متقدمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي بلغ ١٤٣٢٢طالب وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس اضغط هنا

التظلمات على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

حددت المديريات التعليمية ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية