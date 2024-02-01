الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

الإعدادي
الإعدادي

خرجت نتيجة الصف الثالث الاعدادي إلى النور في عدد من محافظات الجمهورية، الأمر الذي دفع طلاب محافظة كفر الشيخ للبحث عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انتهت في 24 يناير 2024. 

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ 2024

في التقرير التالي نعرض أخر الأخبار المتعلقة بـ نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ 2024 ورابط الاستعلام عنها فور اعتمادها وظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 

حتى الآن، لم تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة كفر الشيخ لحين انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالمحافظة، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة خلال الأسبوع المقبل وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني. 

ويكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة اضغط هنا.

بعد فتح الرابط والنزول بالصفحة 

يكون متاح بانر خاص بنتيجة الشهادة الاعدادية 

يكون مفعل فور صدور النتيجة 

حيث يتم الضغط عليه 

وكتابة رقم الجلوس  كي تظهر النتيجة 

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي 

المجموع الكلي  من  140 درجة  لامتحانات الفصل الدراسي الأول: مادة اللغة العربية 40 درجة، مادة اللغة الانجليزية 30 درجة، مادة الدراسات  20 درجة، مادة الرياضيات 30 درجة، مادة العلوم 20 درجة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024 

اعتمد اليوم محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت ٨٣.٥١٪؜، لإجمالي عدد طلاب متقدمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي بلغ ١٤٣٢٢طالب وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس اضغط هنا 

التظلمات على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 

حددت المديريات التعليمية ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

  • تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب
  • تحديد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها
  • سداد رسوم التظلم على النتيجة 35 جنيه لكل مادة والحصول على إيصال السداد.
  • التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب
  • ثم يتم تحديد موعد للطالب من أجل الإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة  بالمادة التي تظلم عليها
  • بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت فيها من لجنة مشكلة من التوجيهات
  • ثم إعلان النتائج في التظلمات بأحقية الطالب في التظلم  من عدمه
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الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس وكيفية التظلم عليها

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الأول

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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 بالاسم ورقم الجلوس

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