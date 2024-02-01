الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الأول

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية، ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط امتحانات الترم الأول 2024.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط  2024

نرصد في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الأول فور اعتماد النتيجة من محافظ اسيوط وإعلان امكانية الاستعلام عنها من خلال الموقع الخاص بالمحافظة. 

حتى الآن مازالت تستمر عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، ومن المتوقع أن تصدر نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادية بالمحافظة في منتصف الاسبوع المقبل أو نهايته عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات واعتمادها من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط

يكون متاح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الموجودة في هذا الرابط  “هنا”.

يتم تفعيل بانر خاص لنتيجة الشهادة الاعدادية على البوابة ويتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس واسم الطالب. 

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يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي الموجودة في هذا الرابط هنا.

بعد الدخول على الرابط يكون متاح بانر به مكتوب نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول 2023/2024 

اكتب رقم الجلوس واضغط على أظهر النتيجة 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة بورسعيد من خلال الرابط التالي هنا.

اكتب الكود الموجود أمامك 

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة  

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة  متاحة على بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة هنا.

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية 

تسجيل رقم الجلوس 

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