الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

ينتظر أولياء أمور وطلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 للفصل الدراسى الاول بمحافظة الدقهلية. 

ويبحث الكثيرين فى محركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، محركات البحث لرغبة اولياء الامور فى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية من خلال رابط النتيجة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي  بالدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم انه سيتم اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعمال الكنترولات.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي الدقهلية 

وأشارت مديرية تعليم الدقهلية الى ان هناك رابط خاص ب نتيجة الشهادة الاعدادية وحددت عدد من الخطوات لمعرفة نتيجة ثالثة إعدادي بالدقهلية  فور ظهورها:- الدخول على رابط المديرية المحدد من هنا.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبة، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة،الضغط على استعلام على النتيجة.

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية قد أنهى الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الاول والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.  

ناصر تعليم الدقهلية يتفقد اعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية


تفقد اليوم ناصرشعبان وكيل وزارةالتربيةوالتعليم بالدقهلية مقر تصحيح أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين. 

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات معالى الوزيرالمحافظ الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية ، ورافق مدير المديرية  الدكتور عصام عمارة مديرعام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح. 

وأوضح شعبان، أن المعلمين يصصحون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

وأثنى وكيل ااوزارة على العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات  لكراسات الإجابةبنظام البوكلت، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمدها من محافظ الدقهلية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

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عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

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