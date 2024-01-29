وزيرة الهجرة: مبادرة مراكب النجاة تستفيد منها 14 محافظة و72 قرية

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن وجودنا الأساسي اليوم في الدقهلية هو اختيار المحافظة لأنها من أكبر محافظات الهجرة غير الشرعية، لنتحدث عن هذا الملف المهم، وهذا الملف المهم بدأ بمبادرة هي المبادرة الرئاسية الأهم فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي مبادرة مراكب النجاة.

وأضافت خلال كلمتها على هامش لقائها بديوان عام محافظة الدقهلية أن المبادرة تستفيد منها 14 محافظة و72 قرية، منها محافظة الدقهلية، ويوجد أربع أو خمس قرى بعينها في هذه المحافظة هي أكثر اهتمامًا بها لوجود نسبة هجرة كبيرة بهم.

وتابعت: "إننا بصدد افتتاح غرفة تدريبية داخل محافظة الدقهلية، لتدريب وتأهيل الشباب من كلا الجنسين، لتوظيفهم على مهن تحتاجها سوق العمل بالخارج، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية."



وزيره الهجرة: نحاول بقدر الإمكان وضع أيدينا في أيد المحافظة

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا نحاول قدر الإمكان التعاون مع المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الوزارات والجهات الوطنية، حتى نتمكن من مساعدة الشباب الذين يخاطرون بحياتهم في البحر. وأشارت إلى أنه وفقًا للإحصائيات، يفقد الكثير منهم حياتهم، مما يشكل إهدارًا لجيل كامل. وأشارت إلى أن الناس يبدأون في إرسال أبنائهم إلى البحر منذ سن 12 عامًا، معتقدين أنهم يساعدون العائلة كلها بإرسال ابنهم للهجرة بحثًا عن حياة أفضل في دول أوروبية.

وأضافت الوزيرة أن هناك تجارة بالبشر تحدث، حيث كانت سفيرة لمصر في أيرلندا ورصدت قدوم شباب من محافظات مصرية مثل كفرالشيخ ومطوبس وكفر المغازل للهجرة غير الشرعية، حيث يتم استغلالهم في أعمال مختلفة كالعمل في مجال الصيد بشكل غير قانوني.

وجاءت هذه التصريحات بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وثمَّن المحافظ دور وزارة الهجرة وعلى رأسها السفيرة سها جندي في تقديم الدعم لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر.