الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

أوضح شعبان أن المعلمين يصصحون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، مثنيا على العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه. 

أوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات  لكراسات الإجابة بنظام البوكلت، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمدها من محافظ الدقهلية.

 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أوضحت أنه سيتم إعلان النتيجة عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات.

وأشارت مديرية تعليم الدقهلية إلى أن هناك رابط خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية، وحددت عدد من الخطوات لمعرفة النتيجة فور ظهورها وهي:

- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى، اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبه، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبه، الضغط على استعلام على النتيجة.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من امتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول، والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.

جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
ناصر شعبان وكيل وزارةالتربيةوالتعليم بالدقهلية وزارةالتربيةوالتعليم بالدقهلية الدقهلية الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية ووزيرة الهجرة يشهدان انطلاق فعاليات مبادرة "مراكب النجاة "

وزيرة الهجرة: مبادرة مراكب النجاة تستفيد منها 14 محافظة و72 قرية

"حقوق المنصورة" تطلق مسابقة أفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر

محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز المدن والأحياء

محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

محافظ الدقهلية: ضبط مخالفات تموينية بمركزى ميت غمر وبلقاس

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة

من غد وحتى الخميس.. قطع المياه عن عدد من قرى ميت غمر

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس