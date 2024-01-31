وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

أوضح شعبان أن المعلمين يصصحون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، مثنيا على العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

أوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة بنظام البوكلت، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمدها من محافظ الدقهلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أوضحت أنه سيتم إعلان النتيجة عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات.

وأشارت مديرية تعليم الدقهلية إلى أن هناك رابط خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية، وحددت عدد من الخطوات لمعرفة النتيجة فور ظهورها وهي:

- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى، اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبه، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبه، الضغط على استعلام على النتيجة.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من امتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول، والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.

جانب من التفقد