الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

ايمن مختار
ايمن مختار

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات جديده لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.
 

وقال "مختار"، إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين مضيفا انها تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
 

تفاصيل حركه التنقلات

وتضمنت الحركة ندب ريهام حسن يوسف الحلو من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب وليد عبد الله علي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب السعيد احمد محمد احمد من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب حمدي حسين محمد رشاد من العمل بمركز التدريب بالمحافظة للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب محمد حسن عبده مجد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنه وندب مني محمد حلمي المتبولي من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا وندب احمد هلال زهري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا،وندب حمدي ابراهيم العجمي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر،وندب نجلاء فتحي احمد محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا،  وندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس،وندب خالد عبد الحميد السمري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس،وندب محمد محمد حسن العشماوي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين،وندب زكريات صبري عبد الحميد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر،وندب ابراهيم عبد الله عبد الفتاح من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية وندب احمد محمد محمد عنبر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية،وندب دعاء صلاح طاهر من العمل نائب رئيس مدينة محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب طه عبد القادر السباعي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية،كما تضمنت الحركة ندب معتز احمد عبد العظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل بقسم المرتبات بادارة الموارد البشرية بالديوان العام
 

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب سهام صلاح ابو بكر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة شربين وعودتها لجهة عملها الأصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الوحدات المحلية الاستفادة من الخبرات

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: ضبط مخالفات تموينية بمركزى ميت غمر وبلقاس

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة

من غد وحتى الخميس.. قطع المياه عن عدد من قرى ميت غمر

الدقهلية تفوز بالمركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الدقهلية: التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة أساس متطلبات الوظيفة لأى مسئول

محافظ الدقهلية يلتقى وفد الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات

وكيل "تعليم الدقهلية" يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الإعدادية

"بسبب مشادة كلامية".. تفاصيل طعن نجار لكهربائي بسكين في الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

عاجل|الرئيس السيسي والمستشار الألماني: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل