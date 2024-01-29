محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات جديده لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.



وقال "مختار"، إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين مضيفا انها تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.



تفاصيل حركه التنقلات

وتضمنت الحركة ندب ريهام حسن يوسف الحلو من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب وليد عبد الله علي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب السعيد احمد محمد احمد من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب حمدي حسين محمد رشاد من العمل بمركز التدريب بالمحافظة للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب محمد حسن عبده مجد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنه وندب مني محمد حلمي المتبولي من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا وندب احمد هلال زهري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا،وندب حمدي ابراهيم العجمي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر،وندب نجلاء فتحي احمد محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، وندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس،وندب خالد عبد الحميد السمري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس،وندب محمد محمد حسن العشماوي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين،وندب زكريات صبري عبد الحميد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر،وندب ابراهيم عبد الله عبد الفتاح من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية وندب احمد محمد محمد عنبر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية،وندب دعاء صلاح طاهر من العمل نائب رئيس مدينة محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب طه عبد القادر السباعي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية،كما تضمنت الحركة ندب معتز احمد عبد العظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل بقسم المرتبات بادارة الموارد البشرية بالديوان العام



كما تضمنت الحركة إلغاء ندب سهام صلاح ابو بكر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة شربين وعودتها لجهة عملها الأصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا.